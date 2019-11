Si accascia a terra durante l'ora della ginnastica: grave studente 14enne

Arresto cardiaco a scuola: ragazzino di prima superiore, un 14enne, sottoposto alle manovre salva-vita per un'ora, intubato e trasportato in ospedale. E' grave.

Sono stati attimi di paura e tanta apprensione questa mattina nella palestra dell'Iis Euganeo di via Borgofuro, a Este, in provincia di Padova. Uno studente si è sentito male: il 14enne si è accasciato a terra e ha perso i sensi. Il pronto intervento dei professori ha consentito l'arrivo tempestivo del 118 che con l'elicottero ha portato il ragazzo all'ospedale di Padova. Lo studente ha avuto, secondo i primi riscontri, un arresto cardiaco mentre faceva ginnastica. Il giovane è stato soccorso ma le sue condizioni restano gravi ed è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri insieme al Suem 118. Due settimane fa un ragazzo della stessa età aveva avuto un malore simile, all'interno dell'Itis Barsanti di Castelfranco Veneto (Treviso). L'epilogo era stato però drammatico: per Rathor Sukhraj, giovane con problemi di epilessia, non vi era stato nulla da fare.



