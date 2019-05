L'orso ha troppo freddo e non resiste al bagno caldo nell'idromassaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unaincredibile per una coppia che stava passando alcuni giorni di vacanza e, per combattere il freddo, aveva deciso di preparare una. Un, infatti, evidentemente infreddolito nonostante il folto pelo, aveva avuto la loro stessa idea e li ha anticipati.È accaduto qualche giorno fa a, località montana del Tennessee., che si trovava in vacanza col compagno, ha infatti scoperto, attraverso la finestra, che unsi era avvicinato e, senza troppi problemi, aveva deciso di tuffarsi nella. La donna, a quel punto, non ha potuto far altro che restare a guardare la scena, immortalandola con alcune foto, poi girate all'amica e giornalista Laura Halm.L', per niente impaurito, è rimasto per qualche minuto all'interno dellae Laura Halm ha commentato così: «Questo piccolino ha deciso di rilassarsi in una casa di campagna dotata di tutti i comfort». Il post su Facebook, in pochi giorni, ha accumulato oltre 2000 like, quasi 900 commenti e quasi 5000 condivisioni. Come riporta anche 20minutos.e s, la coppia che ha scattato le foto ha spiegato: «In queste zone glisono molto comuni, non è raro vederli. In genere, però, gli orsi non si avvicinano così tanto alle case e per la prima volta abbiamo potuto osservarne uno a pochissimi metri da noi».