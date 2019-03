Niccolò Bettarini, fuori dal carcere il 30enne che lo ha accoltellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'aggressore diè uscito dal carcere.questo è il nome del 30enne, è stato condannato a 9 anni per aver accoltellato a luglio il figlio dima ora passa dal carcere ai domiciliari.Caddeo avrà "l'obbligo" di frequentare un centro di cura per tossicodipendenti e una comunità dove dovrà lavorare. Lo ha deciso il gipsu istanza degli avvocati Robert Ranieli e Antonella Bisogno. Il gip ricorda la "difficile vita" dell'uomo, tossicodipendente dall'adolescenza, e mette in luce la "funzione rieducativa" della pena, anche se non definitiva.Bettarini, che è già una piccola celebrità su Instagram, era stato colpito con undici coltellate alle cinque di una domenica mattina d'estate, dopo aver passato la notte alla discoteca Old Fashion con gli amici. Ricoverato in gravi condizioni al Niguarda, Niccolò ha affrontato un periodo di convalescenza.