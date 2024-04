Neonato morto a un mese dal parto, la lunga agonia in terapia intensiva. Tre medici indagati per omicidio colposo

Una gravidanza senza complicazioni, che non aveva fatto presagire in alcun modo a una giovane coppia, 25 e 26 anni, il dramma che si sarebbe consumato a un mese dal parto: il loro bambino, nato il 17 febbraio all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, è morto pochi giorni prima di Pasqua dopo un lungo ricovero in terapia intensiva.

Tre medici indagati

I genitori del piccolo, del quale si sono già svolti i funerali a Torre Annunziata, dove vive la famiglia, hanno deciso di vederci chiaro e hanno denunciato. Assistiti dall'avvocato Gennaro Ausiello, hanno spinto la Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Marta Agostini) ad aprire un'inchiesta. Eseguita l'autopsia, tra novanta giorni si chiariranno le cause della morte del neonato. Nel frattempo, tre medici sono indagati per omicidio colposo.