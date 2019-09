Auto contro albero morti 3 ventenni tornavano a casa dalla disco

albero, e tre ragazzi di poco più di vent'anni sono morti. Si è salvato solo il conducente. Tre giovani tra 21 e 29 anni sono morti dopo che l'auto con cui tornavano da una discoteca si è schiantata contro un platano. L'incidente è avvenuto attorno alle 2.30 a Vigarano Mainarda, in provincia di La loro auto è sbandata al ritorno dalla discoteca ed è finita contro un, e tre ragazzi di poco più di vent'anni sono morti. Si è salvato solo il conducente. Tre giovani tra 21 e 29 anni sono morti dopo che l'auto con cui tornavano da unasi è schiantata contro un platano. L'è avvenuto attorno alle 2.30 a, in provincia di Ferrara . Un quarto ragazzo, che era alla guida del mezzo, è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita.

I ragazzi stavano tornando da un locale quando il giovane che era alla guida, all'altezza di un rettilineo, ha perso il controllo dell'auto che è finita fuori strada per poi schiantarsi contro uno dei platani. Il giovane è ricoverato all'ospedale di Cona, Venezia, ed è già stato sottoposto agli esami tossicologici per valutare le sue condizioni.



Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell'incidente. Il pubblico ministero di turno, dopo i rilievi delle forze di polizia per ricostruire la dinamica dell'incidente, ha disposto il trasporto delle salme all'istituto di Medicina legale e ordinato l'autopsia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Vigarano Mainarda e di Cento, i vigili del fuoco da Ferrara e Bondeno e diverse ambulanze del 118.

Le tre giovani vittime, secondo alcuni media locali, lavoravano al supermercatodi Ferrara