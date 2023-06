Morte cerebrale per un vigile del fuoco di Foggia coinvolto in una lite fuori da un locale di Miramare

RIMINI - La lotta contro la morte è tragicamente finita per un vigile del fuoco di 34 anni, originario di Foggia, che nella notte tra sabato e domenica è stato coinvolto in una lite in seguito ad un diverbio. Il fatto si è consumato all'esterno di un locale di viale Principe di Piemonte, a Miramare, anche se la ricostruzione dei fatti non è ancora chiara. Sul posto è intervenuta la polizia.

Immagini delle telecamere al vaglio

Per il giovane, che lavora nel distaccamento dell'aeroporto di Rimini, si parla di morte cerebrale in seguito a una violentissima botta subita in testa. Non è chiaro se sia stata colpita da un pugno, un oggetto o abbia sbattuto per terra. Sul posto erano intervenuti anche gli uomini del 118. Al vaglio le immagini delle telecamere.