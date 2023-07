Simona Cardone uccisa da una Tesla a Roma, aveva 20 gatti e due cani. L'appello: «Aiutateci a trovargli una casa»

Aveva dedicato la vita agli animali, la sua casa era un rifugio per cani e gatti e di tanti altri si prendeva cura a distanza. Ora che Simona Cardone non c'è più, rimasta uccisa nell'incidente provocato su via Laurentina - poco lontano da dove viveva - da una Tesla guidata da un ventenne a folle velocità, è scattata una vera e propria catena di solidarietà per continuare a garantire attenzione e amore a tutti quei trovatelli rimasti orfani.

Aveva 20 gatti e due cani

Gli appelli si sono moltiplicati sui social, e in meno di 24 ore tutti gli animali di Simona, 20 i gatti e 2 i cani che teneva in casa, hanno trovato qualcuno che li accudisse. «Spero che tanto interesse non mancherà quando arriverà il momento più complesso di trovare una nuova vita agli animali per cui lei ha dato la sua», si legge nel post pubblicato su Facebook da Alessia Campoli, la volontaria che ha dato il via alla catena di solidarietà. Anche Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza popolare ecologista, ha lanciato un appello: «Simona Cardone era un'amante degli animali e accudiva diverse colonie da Pomezia alla Laurentina a Pavona.

Il dolore social

Sui social la notizia della morte di Simona ha creato particolare rabbia, una tragedia per tanti versi simile a quella dell'incidente con la Lamborghini guidata da uno youtuber in cui è morto Manuel, bambino di 5 anni. «Tornava a casa per aver comprato cibo agli animali e si scontrava con 5 decerebrati sul suv di papà, contromano, che per il mondo resteranno inutili per tutta la vita», scrive ancora la Campoli. E anche Sidoli si rivolge ai cinque ventenni: «Voglio rivolgere un appello ai ragazzi a bordo del Suv, cercate di capire cosa avete fatto - aggiunge - Simona salvava molti animali vittime di investimenti causati dall'alta velocità».