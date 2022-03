Clelia muore in casa nella notte a 22 anni. Il compagno Tommaso: «Vicino a me per sempre un angelo dalla chioma azzurra»

Tragedia a Schio, in provincia di Vicenza. Nella notte tra venerdì e sabato 5 marzo è morta Clelia Comparin, 22 anni, originaria di Poleo, sempre nel Vicentino. La ragazza è morta nell'abitazione che divideva con il compagno, Tommaso Conte, originario di Thiene. E sarebbe stato proprio lui a chiamare i soccorsi, che sono purtroppo risultati vani. Sulle cause del decesso stanno ora indagando i carabinieri della Compagnia di Schio. Al momento restano aperte varie ipotesi, come quella del malore improvviso.

Clelia dopo il diploma all’Ipsia Garbinera aveva vissuto per qualche tempo in Francia e in Spagna, per poi ritornare a Schio. Grande appassionata di cavalli, Clelia aveva lavorato per un periodo anche in un maneggio. "Ciao amore mio grande, cerca di volare il più distante possibile da tutta questa merda…I nostri viaggi e avventure non dovevano finire così… Ti amo e so che vicino a me ci sarà sempre un angelo con la chioma azzurra". Con queste parole Tomaso ha salutato per sempre la sua Clelia.



