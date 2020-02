Monza, famiglia intossicata dal monossido: gravi mamma, papà e bimbo di 10 anni

Monza, intossicata dal monossido tutta la famiglia, con mamma, papà e bimbo di 10 anni portati d'urgenza in ospedale in codice rosso. La famiglia residente a Sulbiate, in provincia di Monza, è stata portata in ospedale dove è stata riscontrata un'intossicazione da monossido di carbonio. Sono tutti e tre in condizioni gravi, compreso il piccolo di 10 anni, che, scrive l'Areu, è «apparentemente senza danni neurologici».

Ultimo aggiornamento: 21:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il papà 49 anni, è stato intubato e portato al Niguarda con elisoccorso. La mamma 35 anni, intubata e portata in terapia iperbarica a Zingonia. La chiamata al 118 è delle 18.27 e l'intossicazione è avvenuta nel complesso di Cascina Cazzulo. Sul posto due ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco.