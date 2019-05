Resta imprigionato dentro l'auto in bilico sul bordo del torrente

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

questa mattina a. Poco prima delle 8, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cal de Guà per soccorrere un automobilista,, che nelle ultime ore risulta in piena dopo le abbondanti piogge.A lanciare l’allarme è stato quando un passante si è accorto della vettura in equilibrio precario con all’interno un uomo ed ha chiamato i carabinieri. Il personale dell’Arma, arrivati per primi, hanno rinforzato il peso dell’auto verso la strada mentre un altro operatore ha fatto uscire l’automobilista dalla vettura. I pompieri, allertati dagli stessi militari, hanno prestato soccorso all’uomo, completamente bagnato, asciugandolo e mettendolo al caldo nel camion, mentre altro personale ha assicurato l’auto a un punto fisso per evitare la caduta nel torrente.Il malcapitato, come si è appreso successivamente, dopo essere finito fuori strada, nell’uscire dall’auto è caduto nel fiume riuscendo però autonomamente a risalire l’argine: poi sotto choc, senza rendersi conto della pericolosità, è risalito in auto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il recupero dell’auto da parte del soccorso stradale.