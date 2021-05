Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi 6 maggio 2021

ROMA – Altro giorno, altra estrazione. Resta però lo stesso orario: alle 19 in punto saranno estratti i 5 numeri del Million Day di oggi 6 maggio 2021. Indovinarli significherebbe per il fortunato giocatore portarsi a casa un milione di euro, un po’ meno chiaramente per le imposte da pagare sulle vincite. L’estrazione potete seguirla in diretta come tutti i giorni su CorriereAdriatico.it alle ore 19. Ricordiamo che la giocata è di un euro. Le vincite invece sono a scalare: un milione a chi azzecca tutti e 5 i numeri, mille euro a chi ne indovina 4, poi 50 euro con tre numeri esatti e due euro a chi su 5 ne prende 2. Fino all'ultima estrazione avvenuta sono stati 164 i giocatori che hanno centrato la vincita massima al Million Day.

I NUMERI VINCENTI DI OGGI 6 MAGGIO 2021:

CONTROLLA I NUMERI DELLE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY

MERCOLEDI 5 MAGGIO: 45-16-1-32-50

MARTEDI 4 MAGGIO: 5-18-28-44-52

LUNEDI 3 MAGGIO: 7-21-36-54-55

DOMENICA 2 MAGGIO: 4-16-53-12-36

SABATO 1 MAGGIO: 1-10-34-42-54.

VENERDI 30 APRILE: 3-6-14-15-23

GIOVEDI 29 APRILE : 5-7-27-41-55

MERCOLEDI 28 APRILE: 8-27-36-50-53

MARTEDI 27 APRILE: 7-23-27-46-50

LUNEDI 26 APRILE: 54-44-50-9-51

DOMENICA 25 APRILE: 20-44-55-52-47

