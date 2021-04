Million Day, attesa per le estrazioni di oggi sabato 17 aprile: appuntamento alle 19

Million Day, un'altra estrazione: appuntamento questa sera alle ore 19 quando verranno estratti i numeri vincenti del concorso di oggi, sabato 17 aprile 2021

I NUMERI VINCENTI DI OGGI SABATO 17 APRILE 2021

Un gioco ed una estrazione giornaliera che riscuote sempre maggiore successo anche nelle Marche. Ma vediamo, per chi non lo conoscesse ancora, come si gioca e quanto si può riuscire a vincere.

Come si gioca

Si può giocare tutti i giorni al Million day fino alle 18.45 e poi, a partire dalle 19.15 per il giorno successivo. L’estrazione avviene quotidianamente alle ore 19, ogni giocata costa 1 euro.

Per giocare al Million Day è necessario scegliere 5 numeri tra 1 e 55, oppure sistemi da 6 o 9 euro. È anche possibile fare un abbonamento, al massimo da 20 giocate, per poter giocare - così facendo - per più giorni consecutivi.

Quanto si vince

Il premio per chi indovina i cinque numeri estratti è pari a 1 milione di euro, mentre se si indovinano 4 numeri il premio è di 1.000 euro. E poi si scende ancora: per coloro che ne indovinano 3 il premio è di 50 euro, per 2 numeri azzeccati si ricevono invece 2 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA