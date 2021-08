Million Day, l'estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi martedì 17 agosto

Nuovo appuntamento con il Million Day: segui anche oggi su CorriereAdriatico.it, alle 19, l'estrazione in diretta dei numeri vincenti del concorso di martedì 17 agosto 2021. Quale miglior giorno per vincere il milione di euro che è il primo premio in palio in piene ferie?

Indovinando i 5 numeri dell'estrazione si vince infatti un milione, azzeccando 4 numeri si vincono mille euro, con 3 50 e con 2 si vincono 2 euro.Anche perché il mese di agosto, fino a questo momento, è ancora a secco di vincitori milionari: l'ultima delle 178 vincite milionarie al Million Day, risale infatti al 23 luglio 2021.

Per chi volesse provare i numeri ritardari sono 13 (da 59 estrazioni), 25 (56) e 29 (28). I numeri più frequenti 1 (per 49 estrazioni), 46 (45) e 51 (44).



I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI MARTEDI' 17 AGOSTO 2021

LE PRECEDENTI ESTRAZIONI DEL MILLION DAY

LUNEDI' 16 /08

3 18 23 41 46

DOMENICA 15/08

6 9 30 43 50



SABATO 14/08

1 30 41 46 48



VENERDÌ 13/08

9 23 37 47 51



GIOVEDÌ 12/08

5 10 11 35 49



MERCOLEDÌ 11/08

1 5 10 26 39



MARTEDÌ 10/08

7 15 18 30 51

Ultimo aggiornamento: 12:46