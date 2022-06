Million Day e Million Day-Extra: estrazione di oggi martedì 7 giugno 2022. Tutti i numeri vincenti

Million Day e Million Day-Extra, caccia al secondo colpo grosso del mese di giugno. Già, perchè martedì scorso grazie ad una giocata da un euro ad Eraclea, in Veneto è stato messo a segno l'exploit. Ricordiamo che il mese di maggio si era chiuso con 5 vincite da un milione di euro al Million Day, riflettori quindi puntati allora sull'estrazione per l'inseguimento alla seconda cinquina plus di giugno. E così oggi, martedì 7 giugno 2022, alle 20.30 ci sarà l'estrazione dei numeri vincenti di Million Day e Million Day-Extra.

Le vincite di maggio sono state registrate il 29 in Toscana, a Pistoia, grazie ad un sistema ridotto in abbonamento da 3 euro. Prima la fortuna si era fermata in Puglia, a Bisceglie, con una giocata singola da 1 euro. Il 16 maggio era stato un fortunato giocatore di Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, a centrare la cinquina della vincita plus. Prima ancora, il 4 maggio, il milione era stato vinto a Ferrara, anche in questo caso con una giocata da 1 euro. Finora nel 2022 le vincite milionarie sono state 17.

MILLION DAY, I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI MARTEDI' 7 GIUGNO 2022

2 - 10 - 25 - 27 - 52





EXTRA-MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI OGGI MARTEDI' 7 GIUGNO 2022

1 - 8 - 19 - 46 - 53

MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

LUNEDI' 6 MAGGIO 2022: 9-18-32-38-53

DOMENICA 5 GIUGNO 2022: 4-6-8-10-28

SABATO 4 GIUGNO 2022: 6-11-15-33-37

VENERDI' 3 GIUGNO 2022: 9-32-34-44-55

GIOVEDI' 2 GIUGNO 2022: 4-13-15-31-53

MERCOLEDI' 1 GIUGNO 2022: 3-10-20-25-55

MARTEDI 31 MAGGIO 2022: 15-19-23-25-46

LUNEDI 30 MAGGIO 2022: 2-3-9-19-44

MILLION DAY-EXTRA, LE ULTIME ESTRAZIONI

LUNEDI' 6 MAGGIO 2022: 1-7-17 -43-45

DOMENICA 5 GIUGNO 2022: 7-12-14-24-30

SABATO 4 GIUGNO 2022: 4-12-24-41-48

VENERDI' 3 GIUGNO 2022: 9-32-34-44-55

GIOVEDI' 2 GIUGNO 2022: 1-20-40-44-49

MERCOLEDI' 1 GIUGNO 2022: 15-18-22-31-44

MARTEDI 31 MAGGIO 2022: 10-29-30-31-45

LUNEDI' 30 MAGGIO 2022: 1-25-52-54- 55

