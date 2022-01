Million Day, estrazione oggi sabato 15 gennaio 2022: i cinque numeri vincenti

Million Day, il gioco quotidiano del Lotto è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022 a 15 giorni dall'inizio dell'anno. Chissà che non sia oggi l'estrazione buona. Alle 19 di oggi, sabato 15 gennaio 2022, conosceremo i cinque numeri che possono valere un milione. Finora le vincite plus dall'inizio del gioco sono state 199, di cui 52 (in 54 settimane) nel corso del 2021. L'ultimo colpo a Crema, in Lombardia, lo scorso 31 dicembre 2021, centrato con una giocata singola da un euro. Al Million Day comunque si vince anche con il 4 (mille euro), il 3 (50 euro) e il 2 (due euro). Per giocare basta una schedina da un euro.

Segui l'estrazione su CorriereAdriatico.it segui alle 19 in punto.

I NUMERI VINCENTI DI OGGI SABATO 15 GENNAIO 2022

MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

VENERDI 14 GENNAIO 2022: 7-18-22-24-39

GIOVEDI 13 GENNAIO 2022: 15-35-7-54-16

MERCOLEDI 12 GENNAIO 2022: 32-4-14-31-36

MARTEDI 11 GENNAIO 2021: 16-41-20-24-46

LUNEDI 10 GENNAIO 2022: 41-49-30-44-4

DOMENICA 9 GENNAIO 2022: 35-19-25-8-22

SABATO 8 GENNAIO 2022: 38-22-14-25-20

