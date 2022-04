Million Day ed Extra: estrazione di oggi martedì 5 aprile 2020. I dieci numeri vincenti

Million Day ed Extra-Million Day: estrazione alle 20.30 di oggi, 5 aprile 2022, dei dieci numeri vincenti del concorso quotidiano del Lotto. Aprile si è presentato con una vittoria da un milione di euro, domenica 3, centrata a Venezia. La precedente vincita super era stata registrata il 29 marzo a Ventimiglia. Fino ad oggi sono 208 premi da un milione di euro, 52 nel 2021, 8 da gennaio a ieri. Ricordiamo che in entrambe le chance del gioco quotidiano del Lotto non si vince solo centrando la cinquina, ma anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri.

Con Extra-Million Day sono raddoppiate le possibilità di vincita. Come funziona l'opportunità bis? Aggiungendo un euro alla giocata si rimettono in corsa i numeri in una seconda estrazione. E se con il Million Day la cinquina vale un milione di euro, con Extra (l'opportunità aggiuntiva) l'importo è di 100mila euro. Ricordiamo che l'estrazione è stata posticipata dalle 19 alle 20.30, uno slittamento che permette così di poter giocare la schedina fino alle 20,20.

Segui l'estrazione delle due cinquine su CorriereAdriatico.it alle 20.30 in punto.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI OGGI MARTEDI 5 APRILE 2022

EXTRA MILLION DAY, LA CINQUINA DI OGGI MARTEDI 5 APRILE 2022

MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

LUNEDI 4 APRILE 2022: 3-5-37-41-46

DOMENICA 3 APRILE 2022: 3-22-25-26-31

SABATO 2 APRILE 2022: 7-9-20-33-53

VENERDI 1 APRILE 2022: 13-22-43-44-55

GIOVEDI 31 MARZO 2022: 6-12-18-35-45

MERCOLEDI 30 MARZO 2022: 10-33-37-43-52

MARTEDI 29 MARZO 2022: 11-17-22-29-42

LUNEDI 28 MARZO 2022: 7-9-12-21-55

Il montepremi per il Million Day

EXTRA MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

LUNEDI 4 APRILE 2022: 11-30-33-38-43

DOMENICA 3 APRILE 2020: 12 -17- 20 - 45 - 47

SABATO 2 APRILE: 19-39-40- 41-47

VENERDI' 1 APRILE 2022: 11-3-11-16-26

GIOVEDI 31 MARZO 2022: 5-16-24-33-41

MERCOLEDI 30 MARZO 2022: 19-20-27-36-40

MARTEDI 29 MARZO 2022: 1-4-19-36-52

LUNEDI 28 MARZO 2022: 14-16-33-34-37

DOMENICA 27 MARZO 2022: 2-5-7-15-47

SABATO 26 MARZO 2022: 3-8-11-12-46

Il montepremi di Extra-Million Day

