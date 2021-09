Million Day, estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi 29 settembre 2021

Million Day, alle 19 l'estrazione dei cinque numerti che possono far vincere un milione di euro. Al concorso del gioco del Lotto però si può vincere anche indovinando solo 4 numeri (mille euro), o 3 (50 euro) e pure con l'ambo (2 euro). Per tentare il colpo di fortuna basta una giocata da un euro. Il Million Day finora ha registrato e distribuito 190 vincite massime da un milione, 44 dall'inizio del 2021. Le ultime cinque vincite milionarie in questo mese di settembre, l'ultima nelle Marche con un 5 da un milione di euro a Sant'Ippolito, in provincia di Pesaro Urbino, con una giocata al Bar Centrale di Pian di Rose.

Segui l'estrazione di oggi, martedì 29 settembre 2021, su CorriereAdriatico.it come sempre alle 19 in punto.

MILLION DAY, i cinque numeri estratti oggi 29 settembre 2021:

MILLION DAY, i numeri delle ultime estrazioni:

MARTEDI 28 SETTEMBRE 2021: 32-43-53-45-30

LUNEDI 27 SETTEMBRE 2021: 52-28-9-29-49

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021: 6-35-38-45-51

SABATO 25 SETTEMBRE 2021: 2-10-11-30-55

VENERDI 24 SETTEMBRE 2021: 34-36-39-40-55

GIOVEDI 23 SETTEMBRE 2021: 17-18-22-50-54

MERCOLEDI 22 SETTEMBRE 2021: 22-27-29-39-42

