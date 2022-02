Million Day, estrazione di oggi mercoledì 16 febbraio 2022: i cinque numeri. C'è una nuova vincita massima, ecco dove

Million Say, la vincita massima raddoppia a febbraio: centrata la cinquina vincente l'11 ad Abano Terme, in Veneto, grazie ad una giocata in abbonamento. Fino ad oggi sono ben 203 le vincite milionarie totali. Nel corso diq uesto 2022 sono finora tre le vincite milionarie: la prima a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, venerdì 21 gennaio. Poi l'atteso bis del nuovo anno il 7 febbraio a Milano, l'11 il terzo colpo grosso. Nel 2021 le vincite milionarie avevano toccato quota 52, solo tre sono per il momento nel 2022. Ma già oggi il Million Day proverà ad alzare lo score di quest'anno. Al Million Day però si vince anche con il 4 (mille euro), il 3 (50 euro) e il 2 (due euro). Per giocare basta una schedina da un euro.

Segui l'estrazione su CorriereAdriatico.it segui alle 19 in punto di oggi sabato 13 febbraio 2022.



MILLION DAY, I CINQUE NUMERI VINCENTI DI OGGI 16 FEBBRAIO 2022



MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

MARTEDI 15 FEBBRAIO 2022: 43-9-19-12-18

LUNEDI 14 FEBBRAIO 2022: 3-9-32-38-48

DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022: 53-48-42-14-24

SABATO 12 FEBBRAIO 2022: 7-45-46-48-55

VENERDI 11 FEBBRAIO 2022: 21-5-15-47-9

GIOVEDI 10 FEBBRAIO 2022: 49-36-37-28-52

MERCOLEDI 9 FEBBRAIO 2022: 24-35-50-25-1

MARTEDI 8 FEBBRAIO 2022: 25-19-51-40-33

LUNEDI 7 FEBBRAIO 2022: 41-27-55-29-21

© RIPRODUZIONE RISERVATA