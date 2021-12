Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi martedì 28 dicembre 2021

Nuovo appuntamento con la fortuna, come sempre alle 19. Anche oggi, 28 dicembre 2021, estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day, il gioco quotidiano del Lotto. A dicembre sono state tre le vincite super, le ultime due il 18 dicembre con una giocata da un euro a Cerinola, in provincia di Caserta e il 20 dicembre la fortuna ha bussato invece a Regalbuto, in provincia di Enna, grazie a una giocata plurima da 5 euro.

E stasera, 26 dicembre, giorno di santo Stefano, alle 19, il Million Day estrae altri cinque numeri che possono valere fino a un milione di euro. Dall'inizio del concorso quotidiano del Lotto sono state 198 le super vincite, 52 delle quali nel 2021. Per giocare al Million day basta un euro, i numeri si possono scegliere da 1 a 55. Al Million Day si vince anche centrando 4 numeri (mille euro), 3 (50 euro) o l'ambo (2 euro).

L'estrazione dei cinque numeri vincenti si può seguire su CorriereAdriatico.it alle 19 in punto di oggi 26 dicembre 2021.

ECCO I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI 28 DICEMBRE 2021:

MILLION DAY, i numeri delle ultime estrazioni:

LUNEDI 27 DICEMBRE: 10-29-30-32-53

DOMENICA 26 DICEMBRE: 9-19-21-28-31

SABATO 25 DICEMBRE: 2-3-35-45-53

VENERDI 24 DICEMBRE 2021: 32-11-28-22-55

GIOVEDI 23 DICEMBRE 2021: 28-2-34-55-18

MERCOLEDI 22 DICEMBRE 2021: 50-46-54-8-45

MARTEDI 21 DICEMBRE 2021: 36-27-43-1-9

LUNEDI 20 DICEMBRE 2021: 45-16-36-27-49

