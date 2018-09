Cade porta di calcio dell'oratorio: grave bimbo di 8 anni

Un bambino di 8 anni, che stava partecipando a una festa all'oratorio di Cerro al Lambro (Milano), si è arrampicato su una porta da calcio non fissata a terra che, rovesciandosi, lo ha trascinato violentemente al suolo. Il bambino poco dopo ha ripreso conoscenza ma, giudicato grave anche se non in pericolo di vita, è stato immediatamente trasportato in elisoccorso agli Ospedali Riuniti di Bergamo. Qui, valutato il trauma cranico, è stato ricoverato in prognosi riservata. Le prossime ore saranno decisive per capire il decorso clinico mentre sui fatti è stata aperta un'indagine a cura dei carabinieri di Melegnano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA