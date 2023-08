Michela Murgia, il post di Roberto Saviano: «Ma l’amor mio non muore». Zan: «Lotteremo insieme sempre»

«Ma l’amor mio non muore». Questo il commovente post d'addio di Roberto Saviano per Michela Murgia, morta stasera età di 51 anni. La scrittrice a maggio aveva rivelato, in un'intervista al Corriere della Sera, di soffrire di un cancro ai reni al quarto stadio. In molti ora la piangono, dalgli amici di sempre fino al mondo della politica. «Lotteremo insieme sempre, perché ci sarai sempre e vinceremo noi», ha scritto su Twitter il deputato Pd Alessandro Zan.

Michela Murgia, il matrimonio a luglio «in articulo mortis» con Lorenzo Terenzi e la sua queer family

Boldrini: lascia un grande vuoto

«Michela Murgia ci ha lasciato.

Calenda: persona libera e coraggiosa

«Perdiamo una voce potente nel dibattito pubblico, creativa nella scrittura e una persona libera e coraggiosa. Riposa in pace Michela Murgia», ha scritto Carlo Calenda sul proprio profilo Twitter.