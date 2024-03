Meteo, weekend di tempesta: forti piogge e venti di burrasca. Tanta neve in arrivo, alto rischio valanghe. Ecco dove

Weekend con un deciso peggioramento delle condizioni meteo in tutta Italia. Anche se al Nord dove sono già tornate le piogge e anche le nevicate, non è questo il maltempo di cui si preoccupano gli esperto di 3BMeteo, quanto invece quello atteso tra la sera di sabato e la giornata di domenica, che porterà pioggia, forti venti e copiose nevicate con rischio valanghe sull'arco alpino fino al grado 4 su una scala che va da un minimo di 1 ad un massimo di 5.

Il rischio valanghe

Attesi accumuli ingenti, superiori ai 100mm sull'alto Piemonte e anche sulla Liguria dove localmente si potranno superare anche i 150mm.

Rapportato alle precipitazioni nevose parliamo di oltre un metro di neve fresca sulle Alpi occidentali già dalle quote medie. Neve che andrà ad accumularsi su quella già abbondante dei giorni scorsi con il pericolo concreto che il manto possa facilmente collassare causando delle valanghe. In aggiunta il maltempo sarà accompagnato da una burrasca di vento con raffiche fino a 100km/h. Ma vediamo un dettaglio per le due giornate.

Meteo sabato

Nord, nuvolosità irregolare al mattino con qualche piovasco a carattere intermittente, più probabile su centro est Liguria, medio alto Piemonte, media alta Lombardia e Friuli. Nel pomeriggio instabilità in graduale intensificazione sul Piemonte occidentale e la Liguria con possibilità dei primi temporali anche intensi, destinati a diventare più diffusi e insistenti per tutto l'arco della notte. Neve abbondante sulle Alpi occidentali dai 1200m. Centro, variabilità con qualche fenomeno al mattino lungo l'Adriatico e più sporadico nel pomeriggio sulle zone interne e appenniniche. Nell'arco della notte peggiora sull'alta Toscana con rovesci e locali temporali. Sud, variabile a tratti instabile sull'area tirrenica con qualche isolato piovasco in esaurimento per il pomeriggio quando qualche rovescio sarà possibile sulle zone interne appenniniche. Maggiori aperture altrove. Temperature in lieve aumento al Sud. Venti moderati sud occidentali in rotazione e rinforzo da SSE nell'arco della sera e della notte sui bacini occidentali e settentrionali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Meteo domenica

Nord, maltempo fin dal mattino al Nordovest con piogge forti e diffuse, anche a carattere di temporale. Neve copiosa sulle Alpi occidentali dai 900/1000m ma localmente anche più in basso. Piogge in intensificazione anche sulla Lombardia ed entro sera anche su Triveneto ed Emilia Romagna con neve su Alpi e Appennino. Centro, intenso peggioramento sulla Toscana con forti rovesci e temporali entro il pomeriggio. Tra pomeriggio e sera rovesci e temporali localmente forti anche su Umbria e Lazio. Peggioramento più modesto sull'Adriatico con fenomeni deboli dalla sera. Sud, peggiora in Sardegna con forti rovesci e locali temporali entro il pomeriggio. Ampie schiarite altrove con tendenza a fine giornata a piovaschi e qualche temporale su Campania e Sicilia occidentale. Temperature in lieve calo al Nord, stabili o in lieve calo al Centro, in aumento temporaneo al Sud. Venti forti sciroccali con mari agitati e mareggiate lungo le coste esposte.