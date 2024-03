Madame Sisi, morta a Desenano l'iconica drag queen. È stata la prima a celebrare un matrimonio in Italia

A casa sua, l'Art Club di Desenzano del Garda, divertimento è sempre stata la parola d'ordine. Ora il mondo della notte piange la morte di Carlo Tessari, in arte Madame Sisi, morto nella tarda mattinata dell'11 marzo dopo una lunga malattia. Nel 2014 era diventata la prima drag queen in Italia a celebrare il matrimonio di due amici, Sara Rizzini e Giovanni Cortellazzi. Negli ultimi mesi le sue condizioni si sono fatte più dfficili, ma non è mai mancato il supporto e il sostegno dei suoi cari e degli amici.

Madame Sisi è stata un simbolo della notte di Desenzano del Garda. «La tua famiglia Art Club si stringe per questa perdita. Buon viaggio», è il post sui social che la discoteca ha affidato a una storia. Il suo locale era un punto di riferimento in tutta la regione. «Ora vola dai tuoi angeli, falli cantare e ballare con tutta la tua energia», è uno dei messaggi per l'imprenditore.

La prima drag queen a celebrare un matrimonio in Italia

Nel 2014, Madame Sisì era stata la prima drag queen a celebrare un matrimonio in Italia, nel comune di Lonato.

L’allora sindaco Mario Biocchio aveva detto: «Conosco bene Carlo Tessari. È una persona onesta, che non ha pendenze civili e che ha il diritto di celebrare un matrimonio. Lo delego quindi a officiare il rito civile come avrei potuto delegare qualsiasi altro cittadino. Tessari è un altruista, che fa il proprio lavoro e che in più occasioni ha aiutato anche giovani in difficoltà».