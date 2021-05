Lotto (e Simbolotto), Superenalotto, 10eLotto: l'estrazione dei numeri vincenti di oggi 29 maggio 2021

ROMA - Come tutti i sabato doppio appuntamento con la fortuna: si parte alle 19 con il Million Day, alle 20 sarà la volta dell'estrazione in diretta su CorriereAdriatico.it dei numeri vincenti di Lotto, Simbolotto, 10eLotto e SuperEnalotto di oggi, sabato 29 maggio 2021. Per il SuperEnalotto dopo la maxivincita da oltre 156 milioni di sabato 22 maggio 2021 con una schedina giocata a Montappone, nelle Marche, si riparte con un jackpot di 33 milion. Il vincitore ha già presentato all'incasso la scheda con i sei numeri che gli hanno fatto vincere oltre 156 milioni di euro.

