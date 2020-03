Lotto, 10eLotto e Superenalotto, stasera le estrazioni: caccia al jackpot

Stasera le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, martedì 10 marzo 2020: dalle ore 20 i numeri vincenti della serata e quindi, a seguire le quote. Superenalotto, questa l'ultima combinazione: 11 - 13 - 31 - 41 - 85 - 87 - Jolly 12 - Superstar 37. Centrato un "5+1" da 670.314,06 mila euro a Torino, in una tabaccheria di corso Toscana 81A. Il jackpot per la prossima estrazione sale a 32 milioni e 300 mila euro.

