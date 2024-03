Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le combinazioni e i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, martedì 12 marzo. Le quote

Siete pronti per tentare l'exploit che può anche cambiare la vita di diverse generaziooni ? Ecco un'altra chance. Lotto, SuperEnalotto, Simbolotto e 10eLotto: ecco i numeri vincenti estratti di oggi, martedì 12 marzo 2024. Il jackpot cresce e si gioca anche oggi con la caccia ai numeri vincenti del SuperEnalotto (che ha raggiunto 73 milioni e 600mila euro) che non conosce soste.

Stasera, martedì 12 marzo 2024, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto. Estrazioni del Lotto, caccia ai numeri vincenti con estrazione come sempre fissata alle ore 20. Segui dunque in diretta l'appuntamento su corriereadriatico.it.



LOTTO, L'ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDI' 12 MARZO 2024

BARI 67 16 76 38 32

CAGLIARI 33 38 13 88 75

FIRENZE 23 64 13 81 47

GENOVA 79 36 29 5 4

MILANO 69 36 9 33 82

NAPOLI 57 28 27 12 64

PALERMO 31 68 11 36 51

ROMA 56 87 75 39 11

TORINO 39 25 59 9 34

VENEZIA 17 89 12 70 37

NAZIONALE 20 54 44 48 40

(I numeri devono essere sempre validati dalla commissione di vigilanza)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO MARTEDI' 12 MARZO 2024

Nel mese di marzo abbinato alla ruota di Firenze

5 - mano 8 - braghe 18 - cerino 42 - caffè 43 - funghi

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO DI OGGI MARTEDI1 12 MARZO 2024

25 - 69 - 67 - 46 - 86 - 7

Numero Jolly 23

Numero SuperStar 77

LE QUOTE DI OGGI MARTEDI' 12 MARZO 2024

Vincite SuperEnalotto

Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5: 4 totalizzano Euro: 47.912,13

Punti 4: 613 totalizzano Euro: 318,92

Punti 3: 23.125 totalizzano Euro: 25,42

Punti 2: 363.088 totalizzano Euro: 5,02

SUPERSTAR

Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 31.892,00

Punti 3SS: 152 totalizzano Euro: 2.542,00

Punti 2SS: 2.313 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 13.720 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 27.050 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 111 totalizzano Euro: 5.550,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.683 totalizzano Euro: 50.049,00

Vincite WinBox 1: 2.312 totalizzano Euro: 57.800,00

Vincite WinBox 2: 232.455 totalizzano Euro: 473.076,00

Totale vincite Seconda Chance: 16.794

Totale vincite WinBox: 234.767

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 74.500.000,00

10ELOTTO, I NUMERI DELL'ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDI' 12 MARZO 2024



16 17 23 25 28 31 33 36 38 39 56 57 64 67 68 69 76 79 87 89



Numero Oro: 67

Numero Doppio Oro: 67 16

10ELOTTO EXTRA, I NUMERI DELL'ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDI' 12 MARZO 2024









4 5 9 11 12 13 27 29 32 47 59 70 75 81 88