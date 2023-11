Lotto, SuperEnalotto, Simbolotto e 10eLotto: ecco i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, venerdì 17 novembre

Centrato il "sei " ieri, con il Polesine in festa, si riparte da zero. Non proprio così perchè la ripartenza del jackpot al SuperEnalotto è fissata a 18 milioni di euro ma questo non vuol dire che centrare i sei numeri vincenti anche oggi non sia una grandissima gioia. E quindi sarà piena di thrilling anche l'estrazione di questa sera, venerdì 17 novembre, come sempre fissata alle ore 20.

Lotto, Simbolotto, 10eLotto e SuperEnalotto, ecco tutti i numeri vincenti e le quote dell'estrazione di oggi per un'altra chance per mettere a segno il colpo che ti può cambiare la vita.

Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto, 10eLotto-Extra e Simbolotto, appuntamento come sempre fissato alle ore 20. Segui dunque in diretta l'appuntamento su corriereadriatico.it.

LOTTO, L'ESTRAZIONE DI VENERDI' 17 NOVEMBRE 2023

BARI 43 26 85 86 19

CAGLIARI 33 59 87 27 72

FIRENZE 51 44 7 90 23

GENOVA 34 23 68 7 85

MILANO 44 14 13 40 35

NAPOLI 17 51 46 75 62

PALERMO 3 25 73 64 24

ROMA 4 37 78 36 33

TORINO 2 49 3 1 36

VENEZIA 8 25 84 51 57

NAZIONALE 26 29 37 44 32

(I numeri devono essere sempre validati dalla commissione di vigilanza)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO VENERDI' 17 NOVEMBRE 2023

(A novembre abbinato alla ruota di Torino)

12 - soldato 20 - festa 3 - gatta 14 - baule 34 - testa

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO DI OGGI VENERDI' 17 NOVEMBRE 2023

14 - 75 - 70 - 63 - 89 - 23

Numero Jolly 59

Numero SuperStar 83

LE QUOTE DI OGGI



SUPERENALOTTO

Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5: 1 totalizzano Euro: 125.013,24

Punti 4: 280 totalizzano Euro: 457,94

Punti 3: 11.945 totalizzano Euro: 32,16

Punti 2: 204.851 totalizzano Euro: 5,81



SUPERSTAR

Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 45.794,00

Punti 3SS: 38 totalizzano Euro: 3.216,00

Punti 2SS: 794 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 5.582 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 13.215 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Seconda Chance 50 Euro: 72 totalizzano Euro: 3.600,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 10.867 totalizzano Euro: 32.601,00

Vincite WinBox 1: 1.537 totalizzano Euro: 38.425,00

Vincite WinBox 2: 159.259 totalizzano Euro: 323.634,00



Totale vincite Seconda Chance: 10.939

Totale vincite WinBox: 160.796



Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 19.300.000,00







10ELOTTO, I NUMERI DELL'ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDI' 17 NOVEMBRE



2 3 4 7 8 14 17 23 25 26 33 34 37 43 44 49 51 59 85 87



Numero Oro: 43



Doppio Oro: 43 26



10 ELOTTO EXTRA, I NUMERI DELL'ESTRAZIONE DI OGGI VENERDI' 17 NOVEMBRE



1 13 19 27 36 40 46 64 68 73 75 78 84 86 90



Numero gong: 26