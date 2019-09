Lotto, gioca dieci volte lo stesso ambo: vincita record da 250mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha puntato su due numeri e ci ha visto lungo, portandosi a casa una maxi vincita che segna il record nella storia del Lotto . Una fortunata giocatrice ha scommesso per ben dieci volte sullo stesso, puntando 100 euro su ogni schedina. Risultato? Ha indovinato la combinazione vincente e riscosso 25mila euro per ogni giocata, per un totale di 250mila euro.La maxi vincita è stata registrata in una ricevitoria di Napoli , in via Jannelli, quartiere Vomero. Come si legge sul Mattino, a firma di Fabio Felici, i titolari hanno spiegato: «Non è una cliente abituale e siamo rimasti un po' sorpresi anche noi da una giocata di questo tipo ma evidentemente la signora credeva molto in questi numeri. Certo è che è di Napoli». I numeri fortunati delle 10 giocate uguali, ognuna da 100 euro, sono il 25 e il 44 sulla ruota di Torino.Sulle 10 vincite verrà applicata un trattenuta dell'8%, la cosiddetta tassa sulla fortuna. Per riscuotere la signora dovrà presentare gli scontrini vincenti presso uno sportello di Banca Intesa San Paolo o all'Ufficio Premi della Lottomatica a Roma. Potrà scegliere se essere pagata con bonifico bancario o postale oppure con un assegno entro 60 giorni dalla vincita.