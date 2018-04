Loki, il gatto più arrabbiato del mondo è in realtà un giocherellone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spopola sui social e non certo perché ammicca con gli occhi dolci. Anzi, Loki il gatto Sfinge piace perché sembra sempre arrabbiato, con uno sguardo da duro con contrasta con quella della sua padrona Sara di New York che l'ha "lanciato" su Instagram raccogliendo in fretta più di 65mial follower.Loki appartiene alla razza Sphynx (grandi orecchi e pelliccia liscia) e in realtà è socievole e giocherellone come molti mici: sono le rughe del viso, che caratterizzano questa specie, a dargli quell'aria da scontroso.Un atteggiamento che contrasta con il carattere del gatto: «Loki mi ha sostenuto in una fase della vita in cui mi sentivo già di corda", ha scritto Sara.