«Padre Pio in sogno mi chiese di realizzare quest'opera»: il dono dell'artista e il papà guarito per intercessione del santo

Un sogno, la fede e l’emozione di un dono dedicato a San Pio da Pietralcina. L'artista Renato Caracuta di Lizzanello, avvocato e musicista attivo da diversi anni nel settore dell’Arte figurativa dell’intarsio in legno e della grafica in tecnica mista, ha consegnato un suo intarsio in legno dal titolo "Il mio Padre" all'ospedale Casa sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo.

L'opera

L'opera - che è stata posizionata nell'Ufficio di vicepresidenza dell'ospedale – era stata creata dallo stesso Renato Caracuta nel 2019 per grazia ricevuta da San Pio da Pietrelcina che portò alla guarigione del padre Fernando Caracuta a seguito di un delicato intervento cardiaco.

Una storia ricca di significato e di profonda fede, perché l’opera fu "commissionata" direttamente dal Santo in un sogno che precedette il ricovero in ospedale del padre, nel quale San Pio chiedeva all’artista la realizzazione di un suo ritratto.

L’intarsio in legno negli anni è stata esposto in importanti rassegne artistiche su tutto il territorio nazionale, e la sua consegna, dopo varie vicissitudini, è avventa tramite il gruppo di preghiera San Lorenzo di Lizzanello.

La donazione

La donazione, è stata preceduta dalla solenne Benedizione del quadro da Monsignor Domenico D'Ambrosio e successivamente consegnato al centro Internazionale gruppi di preghiera di San Giovanni Rotondo. Il gesto dell'Artista Renato Caracuta, di donare l'opera alla quale era ed è più legato, all'Ospedale Casa sollievo della Sofferenza è da considerarsi quale simbolo di gratitudine nei confronti di San Pio oltre che di fede e speranza per tutti coloro che soffrono. Per questo motivo la Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza" Opera San Pio da Pietrelcina - Centro Gruppi di Preghiera di Padre Pio ha voluto ringraziare l'artista mediante una comunicazione ufficiale a firma dell'Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo Padre Franco Moscone.