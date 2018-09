Lady Diana, l'anniversario della morte: ecco le ultime parole della principessa

di Ida Di Grazia

Sembra ieri ma in realtà sono già passatidalla morte di. Era iluando si diffuse la notizia della morte della principessa triste a seguito di un incidente automobilistico nel tunnel dell'Alma a Parigi insieme al compagnoUno dei primi vigili del fuoco arrivato in soccorso dei feriti pensò di averle salvato la vita, solo più tardi scoprì che si era sbagliato.Quandosoccorse la principessa per la prima volta, non aveva idea di chi fosse, ma non credeva che la "donna bionda" nella parte posteriore della macchina fosse seriamente ferita poichè era cosciente e aveva gli occhi aperti. Prima di essere portata fuori dalla macchina, la prese per mano e la confortò, dicendole di stare calma. Diana gli chiese: «Mio Dio, cosa è successo?» e pochi istanti dopo fu colpita da un arresto cardiaco.Parlando al "Sun" l'anno scorso, il signor Gourmelon ha dichiarato: «Ho massaggiato il suo cuore e pochi secondi dopo ha ricominciato a respirare. Ovviamente è stato un sollievo perché, come primo soccorritore, vuoi salvare delle vite - ed è quello che pensavo di aver fatto. Ad essere onesti pensavo che sarebbe vissuta. Per quanto ne sapevo quando era in ambulanza era viva e mi aspettavo che vivesse. Ma ho scoperto che era morta in ospedale. E 'stato molto sconvolgente. Ora so che ci sono stati gravi danni interni, ma l'intero episodio è ancora molto nella mia mente. E il ricordo di quella notte rimarrà con me per sempre. Non avevo idea che fosse la principessa Diana. Fu solo quando fu messa sull'ambulanza che uno dei paramedici mi disse che era lei.»La sua ambulanza partì per l'ospedale alle 1,25, arrivando 41 minuti dopo. Nonostante gli sforzi medici, Diana è stata dichiarata morta alle 4:00 ora locale, alle 3:00 nel Regno Unito, all'ospedale Pitie-Salpetriere.