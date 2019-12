Kazakistan, aereo precipita in decollo e si schianta contro edificio: almeno 12 morti

Sono 12 al momento le persone morte nello schianto di un aereo vicino ad Almaty, in Kazakisan

, secondo il bilancio ufficiale fornito dal comitato per le emergenze. In un primo momento si era parlato di 14-15 morti. Delle vittime, otto sono morte sul colpo, due in ospedale e due all'aeroporto durante i soccorsi. A bordo del Fokker 100 della Bek Air c'erano 95 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio.

Vladimir Putin ha inviato un telegramma di condoglianze al presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, dopo l'incidente aereo di questa mattina, costato la vita ad almeno 15 persone. «La Russia partecipa al dolore di coloro che hanno perso i loro parenti e i loro cari e augura pronta guarigione ai feriti», ha scritto il presidente russo secondo quanto reso noto dal Cremlino.

L'aereo avrebbe perso quota poco dopo il decollo da Almaty e, secondo Kazinform, il velivolo ha così colpito una barriera per poi schiantarsi contro un edificio. I soccorritori, intervenuti immediatamente, stanno cercando di trarre in salvo alcune persone rimaste all'interno dell'aereo. I feriti sono almeno una trentina, 17 dei quali versano in gravi condizioni. L'aereo era diretto a Nursultan. L'incidente è avvenuto alle 7.22 ora locale. Il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, dopo la tragica notizia ha proclamato per domani una giornata di lutto nazionale. Lo riferisce il sito di notizie Kazinform.