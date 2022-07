Aereo cade nella Grecia del nord: portava materiale pericoloso. Il video dello schianto

Aereo cargo ucraino è precipitato nel nord della Grecia. Lo ha rivelato l'agenzia di stampa greca Ana. Al momento non si conosce il numero esatto delle vittime: potrebbero essere 8. Portava 11 tonnellate di materiale definito "pericoloso" Il disastro è avvenuto nelle vicinanze di Paleochori Kavalas. Testimoni oculari hanno detto che l'aereo era in fiamme e di aver udito l'esplosione. Su twitter emergono i video della tragedia in cui si vede un palla di fuoco nel buio del cielo schiantarsi al suolo.

Filmato dello schianto dell'aereo cargo ucraino An-12 in Grecia: secondo notizie non confermate, l'aereo trasportava munizioni 💥

Prima dell'incidente, il pilota ha dato un segnale di soccorso e ha informato il centralinista dell'avaria al motore.

In volo tra Serbia e Giordania

Il volo merci stava viaggiando fra la Serbia e la Giordania, secondo quanto scrivono i media, e avrebbe chiesto di poter compiere un atterraggio di emergenza all'aeroporto greco di Kavalas, senza però riuscire a raggiungerlo. Secondo l'emittente Ert, si trattava di un aereo Antonov ucraino. Non è ancora chiaro quante persone di equipaggio fossero a bordo e cosa stesse trasportando. I testimoni oculari affermai di aver visto l'aereo precipitare in fiamme.