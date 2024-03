«Kate ha subito una ileostomia», l'operazione all'addome la costringe alla convalescenza con un sacchetto

La salute di Kate Middleton continua a destare preoccupazione tra i sudditi. Sono trascorsi ormai troppe settimane dalla sua ultima apparizione in pubblico e dall'annuncio dell'operazione all'addome. A due mesi dall'annuncio ufficiale da parte di Kensington Palace, la scomparsa di Kate diventa sempre più misteriosa e sono in molti a mettere in dubbio la veridicità dell'operazione, con teorie molto pericolose.

La blogger americana Jessica Reed Kraus, considerata molto attendibile, ha rivelato che cosa sarebbe successo realmente alla principessa del Galles e il motivo del silenzio della famiglia reale.

Le rivelazioni della blogger

Secondo le rivelazioni della blogger americana Jessica Reed Kraus, «la principessa del Galles ha subito un intervento chirurgico all’intestino e sta affrontando la convalescenza con un sacchetto.

La guarigione richiede ben 12 settimane. Il Palazzo, non volendo macchiare la sua immagine o metterla in imbarazzo, si è fermato a poche spiegazioni molto vaghe che però, abbinate all’immagine ritoccata con Photoshop e diffusa su X da Kensington Palace, hanno creato il caos».