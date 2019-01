Ugo, il gioco-tormentone spopola su Instagram (e fa innervosire i vip)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è ovunque. Chi usa i social non può non aver notato la fila di commenti sotto le foto di personaggi famosi, influencer, italiani o stranieri, youtuber e chi più ne ha più ne metta, in cui appare la parola Ugo. Si tratta di una tendenza, una delle tante mode 2.0 lanciata da Blurs7, lo youtuber italiano Gianmarco Tocco che lo scorso 31 dicembre si era fatto conoscere per la bravata di "Gino".Come lo scorso anno con Gino, questo passaggio dal 2018 al 2019 è segnato da Ugo. Il “gioco” si è diffuso in breve tempo. Dopo diverse Instagram stories in cui l' influencer lanciava la nuova tendenza il web si è scatenato. I 567mila follower di Tocco hanno raccolto l'invito dello Youtuber «Ragazzi, lasciamo un segno nel 2018 per l'ultima volta. Commentate Ugo a chiunque, facciamo un colpo di stato su Instagram».Così da giorni è tutto un susseguirsi di commenti con scritto solo "Ugo", tra vip che ignorano la cosa e altri che invece sembrano piuttosto innervositi. Molti non sanno di cosa si tratti e tanti continuano a non capire l'origine di questa strana tendenza.