«Ciak, si gira!». E l'attore precipita nel burrone... ma non è solo

di Paola Treppo

TARVISIO (Udine) - La stazione del Soccorso Alpino di Cave del Predil di Tarvisio ha presenziato al dietro le quinte di un. I tecnici sono stati coinvolti dalla produzione deldiper garantire la sicurezza e fornire eventuale assistenza durante le riprese.Per tutto il giorno di ieri, giovedì 2 agosto, dieci volontari del Cnsas erano presenti ai vari ciak che hanno avuto come scenario l’ambiente impervio della, mentre si giravano le scene in cui AldoAldo si trovava assieme all'attore americano. Un contesto più leggero dell’usuale, seppur mantenendo la consueta professionalità in veste di soccorritori; è stata l’occasione per qualche scambio di battute con il simpatico attore che è stato al gioco quando i tecnici gli hanno suggerito «Aldo, arrotati, prendi quell’appiglio a forma di zoccolo di gnu!». Oggi la troupe si sposta al Fontanon di Goriuda, in Val Raccolana, a Chiusaforte.