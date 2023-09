Incidente pullman migranti sull'A1 a Roma: morti i due autisti, feriti 25 immigrati che erano sbarcati a Lampedusa. Traffico bloccato

Due morti e 25 feriti: è il bilancio dello scontro alle porte di Roma fra un bus e un camion sull'autostrada A1 nei pressi di Fiano. Pesanti conseguenze anche sulla viabilità: il traffico è bloccato dalle 4.30 sulla carreggiata Nord fra lo svincolo di Guidonia Montecelio e l'allacciamento diramazione Roma Nord. A morire sono stati gli autisti del bus carico di migranti proveniente da Agrigento, i feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, sono migranti. Lunghe le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi: si sono formate lunghe code (fino a tre chilometrui) che si sono allungate via via che aumentava il traffico proveniente da Sud. I rilievi sono affidati alla Polizia autostradale.

Il bus era fra quelli in uso alla Prefettura di Agrigento che stava trasferendo dei migranti da Porto Empedocle ai centri d'accoglienza del Piemonte. I due autisti, entrambi italiani, sono morti. I migranti erano sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi. I 18 feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Roma.

Aggiornamento

La carreggiata in direzione Nord è stata riaperta, ora ci sono da smaltire tre chilometri di coda.