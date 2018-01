Vigile urbano lancia pedardo contro un disabile e il video finisce sul web: le immagini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARI - Un comportamento inaccettabile, anche se a quanto pare piuttosto usuale tra molti cittadini, ma reso ancora più grave dal fatto di indossare una divisa durante il servizio: è polemica ad(Bari), dove unè stato ripreso da alcuni passanti mentre tirava un piccolo petardo, probabilmente una miccetta o un mortaretto, ai piedi di unmolto noto nella cittadina pugliese.Il video, pubblicato sui social, ha suscitato grande indignazione, non solo tra i cittadini di Acquaviva delle Fonti. L'uomo immortalato insieme al vigile è un ultrasessantenne che soffre die che spesso ha dovuto subire angherie gratuite da parte di alcuni concittadini, come schiaffi e taglio forzato dei capelli.Se c'è chi, tra gli utenti, ha sottolineato l'inopportunità del comportamento di un dipendente pubblico che dovrebbe tutelare l'ordine, altri hanno ricordato che non è stato solo il vigile, un 45enne, a prendersi gioco dell'uomo. Il sindacoha già annunciato che il vigile urbano è stato momentaneamente sospeso dal servizio e sarà oggetto di un'indagine disciplinare: «Non possiamo accettare simili comportamenti da persone in divisa e nei pressi del municipio e del comando di polizia locale. Sceglieremo una sanzione esemplare perché non vogliamo più che nessuno possa sentirsi legittimato ad approfittarsi di una persona disabile attraverso comportamenti violenti».