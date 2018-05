«Hai gli shorts troppo corti» Studentessa si spoglia alla discussione della tesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Hai gli shorts troppo corti», le aveva detto pochi giorni prima la sua professoressa. Cosìdellanello Stato diha deciso di rispondere alla sua insegnantedi fronte a tutti durante la discussione della sua tesi.La scena è stata ripresa in diretta su Facebook dalla pagina Lchai Thesis, aperta dalla stessa giovane per presentare il suo lavoro "Acting in Public: Performance in Everyday Life" al mondo dei social.«È questo quello che indosserai? Sul serio?», le aveva detto la prof nelle prove della discussione della tesi. Per questo motivo Letitia ha iniziato a togliersi i vestiti rimanendo in mutande e reggiseno, poi ha invitato i suoi compagni di università a fare lo stesso per solidarietà.«Sono più di una ragazza asiatica - dice nel video - Sono più di una donna. Sono più di Letitia Chai. Sono un essere umano. E vi chiedo di unirvi a me e rivelarvi e guardare gli altri per ciò che siamo veramente: membri della razza umana».