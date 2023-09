Giorgia Meloni, la cena in pizzeria a New York è un caso. Il premier si sfoga: «Ci sono andata dopo 12 ore di lavoro»

Quel piatto di pasta in pizzeria mangiato insieme alla figlia Ginevra, se lo è portato dietro (metaforicamente) anche nel viaggio di ritorno da New York, Giorgia Meloni. Negli States per l'incontro delle Nazioni Unite, ha scelto di andare nel celebre ristorante italiano Ribalta, anziché incontrare gli omologhi alla cena organizzata da Joe Biden dopo la riunione all'Onu. Una "mossa" che doveva restare top secret (non ci sono foto che testimoniano quella cena) ma che è stata svelata da un giornalista americano, sollevando un polverone, soprattutto in Italia. «La cena con la figlia doveva essere rimanadata, ci sono cose più importanti», ha incalzato l'opposizione.

Il premier però, respinge le accuse al mittente. «La cena degli americani era alle 19 di New York e io in pizzeria ci sono andata alle 21, dopo dodici ore di lavoro al Palazzo di Vetro, dopo aver saltato il pranzo per i tanti bilaterali e quando il ricevimento di Biden era finito», le sue parole riportate dal Corriere della Sera.

La cena in pizzeria e le polemiche

L'opposizione ha accusato Giorgia Meloni di essersi defilata, mentre gli altri presidenti dibattevano delle cose importanti.

Un'accusa che il premier ha rispedito al mittente, sfogandosi con i suoi sul volo di Stato. «Io assente al Consiglio? Come ben sapete ero lì dentro. Ho ascoltato il presidente albanese Edi Rama contro i russi e anche Zelensky, con il quale poi mi sono fermata a parlare. C’è pure il video».

Ad attaccarla era stato soprattutto Matteo Renzi («ha perso la faccia», aveva detto). Al leader di Italia Viva, Meloni ha risposto così: «La politica estera non si fa coi ricevimenti e con le photo opportunity. E ritengo che un premier in carica abbia il diritto di decidere le sue priorità».

La cena saltata

Meloni non ha partecipato alla serata al Metropolitan Musem of Art (che non compariva nell'agenda ufficiale). Come altri leader, fanno notare da Palazzo Chigi, ricordando che Meloni ha continue occasioni di scambio con il presidente americano Biden, da ultimo giusto pochi giorni fa in occasione del G20 in India. Meloni salta anche - questa volta la sua partecipazione era stata annunciata - l'intervento alla sessione speciale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dedicata all'Ucraina.

Un appuntamento storico per la partecipazione in contemporanea di Volodymyr Zelensky e del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. L'assenza viene giustificata dallo staff della premier per gli impegni in incontri bilaterali con i paesi africani che cambiano di continuo (l'Algeria ad esempio era già in agenda e poi è slittata). Al posto della premier parla il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, per ribadire che la posizione dell'Italia resta fermamente a fianco a Kiev fin quando ce ne sarà bisogno, che bisogna perseguire una pace «giusta» e che Roma è e sarà in prima fila anche per la ricostruzione.