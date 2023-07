Gianmarco Pozzi, il giallo del kickboxer morto a Ponza: trovata una carriola, è quella che trasportava il corpo

PONZA - Si riapre il caso di Gimmy Pozzi, il romano pestato a morte a Ponza. Forse a una svolta il caso della morte di Gianmarco Pozzi, il 28enne campione di kickboxing ucciso dopo essere stato picchiato a morte a Ponza il 9 agosto 2020. Come riferisce oggi il Corriere della Sera, nei pressi del luogo del ritrovamento del cadavere di 'Gimmy', in un campo, è stata trovata una carriola, «coperta dalle sterpaglie».

Gianmarco Pozzi, trovata una carriola: potrebbe essere la prova regina

«Qualcuno, seppure molti mesi dopo l'omicidio, ha raccontato di aver visto trasportare, la notte del dramma, il corpo di un uomo, avvolto in un telo nero, da tre persone dentro una carriola - si legge - Quel racconto, per tanto tempo, è restato lettera morta, privo di riscontro.

«La vicinanza alla scena del crimine fa sperare che gli inquirenti adesso abbiano in mano la prova regina. Adesso saranno fondamentali gli esami del Ris dei carabinieri per sciogliere i nodi del mistero. Innanzitutto dovrà stabilirsi se in quella carriola è stato poggiato Pozzi. Poi, soprattutto - scrive il Corriere della Sera - l'augurio è che siano rimaste tracce sulle maniglie di chi ha spinto la carriola».

«Ci aspettiamo l'esito degli esami in pochi giorni» dice al 'Corriere della Serà l'avvocato Fabrizio Gallo, legale della famiglia del ragazzo, in quei giorni a Ponza per lavorare come buttafuori nel locale dei vip Blue moon.