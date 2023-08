Generale Vannacci, Paola Egonu e nuove polemiche: «Quando vedo una persona con la pelle scura non la identifico subito come italiana»

Tornano a far discutere le parole del generale dell'esercito, Roberto Vannacci, già destituito dal corpo militare in seguito alle dichiarazioni contenute nel suo libro «Il mondo al contrario», in cui esprime opinioni contro gay, femminismo e migranti.

Parole discutibili

Il militare, riferendosi alla pallavolista italiana, Paola Egonu, che ha definito "bravissima, e anche molto intelligente perché non si è lamentata" ha aggiunto: «Quando vedo una persona con la pelle scura non la identifico subito come italiana. L'italiano da 8 mila anni è identificato con la pelle bianca. Se vede una persona dalla pelle scura non pensa ad un italiano. Ciò non toglie che possa essere italiano. Anche su Wikipedia viene specificato che Egonu sia nata da genitori nigeriani», così a Tv play, il generale Roberto Vannacci.

Il commento su Jankto

Il generale poi si è espresso sul giocatore del Cagliari, Jakub Jankto, uno dei primi calciatori ad aver fatto coming out dichiarandosi omosessuale. «Mi interessa solo che si gareggi con persone dello stesso sesso biologico.

Non ho niente da ridire sul caso Jantko perché, da maschio, va a competere con dei maschi. Non conosco Jantko, se è bravo è giusto che giochi in Serie A».