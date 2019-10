Insulti alla dipendente gay dell'ospedale: «Fuori lesbica!». La scritta choc sull'armadietto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Insulti alla, scoppia il caso nell’ospedale di Lecco: una scritta con un pennarello blu, che recitava la terribile scritta “fuori da qua lesbica!”, 34 anni, se l’è ritrovata sulla porta bianca del suo armadietto. Sabrina, scrive il Corriere della Sera, lavora al Manzoni da tre anni: «Sono rimpasta impietrita, ho fatto fatica a trattenere le lacrime», ha detto.Da quel giorno sono passati venti giorni: la donna al Corriere ha parlato della sua voglia di rispetto e di giustizia, tra rabbia e sconcerto. «Per due giorni non sono entrata nello spogliatoio, poi ho deciso di reagire: non devo vergognarmi io ma chi l’ha fatta quella scritta. Mi sono rivolta ai sindacati e ho presentato denuncia contro ignoti alla polizia: ho subìto troppo nell’ultimo anno, i commenti, i giudizi. Ormai mi ero quasi abituata, ma questo non me l’aspettavo proprio».Sabrina, madre di quattro figli dall’ex compagno, un anno fa ha scoperto la sua omosessualità: ha lasciato il padre dei suoi figli e si è legata ad una donna. «Quasi contemporaneamente sono iniziati i problemi sul lavoro: le colleghe sono le più feroci - ha detto - alcune si alzavano se provavo a sedermi vicino a loro in mensa, quella che credevo un’amica mi ha detto che sono un’altra persona da quando mi sono ammalata. Ma io non sono malata, sono innamorata».