Colpito da un fulmine, muore a 33 anni il marito della star delle serie tv. L'annuncio della migliore amica: «L'inimmaginabile è avvenuto»

Il marito dell'attrice Bevin Prince, William Friend, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine nella Carolina del Nord. Friend, aveva 33 anni, domenica mentre navigava vicino all'isola di Masonbro con degli amici intorno alle 15.15 è stato colpito da un fulmine. Secondo quanto riporta WECT di Wilmington, alcuni civili hanno immediatamente fermato la polizia marittima durante una pattuglia di routine. I primi ad intervenire sono stati gli agenti dell’unità marina dell’ufficio dello sceriffo della contea di New Hanover, che sono accorsi dopo che alcuni civili hanno fermato gli agenti. Gli agenti hanno raggiunto l’uomo e applicato le prime manovre di rianimazione cardio polmonare, mentre lo trasportavano verso la Maria di Bradley Creek per andare incontro all’ambulanza. Il personale d’emergenza intervenuto ha cercato di rianimarlo, ma senza successo. I paramedici hanno dovuto constatare la sua morte in ambulanza poco dopo il loro arrivo. Il corpo di William è stato trasportato presso un ospedale locale, dove il personale d’emergenza ha parlato con la sua famiglia.

William Friend morto a 33 anni colpito da un fulmine

Prince, che è apparsa come Bevin Mirskey in One Tree Hill dal 2003 al 2012, non ha ancora affrontato pubblicamente la tragedia.

Il post social d'addio

L'amica intima della coppia, l'attrice Odette Annable, ha pubblicato un toccante tributo mercoledì. «L'inimmaginabile è accaduto e dobbiamo dire addio a un altro amico. Will, è surreale scrivere questo. Soprattutto perché sembra che tu stia appena iniziando. La vita e l'amore che hai dato alla mia migliore amica mi hanno fatto star tranquilla nonostante io fossi a chilometri di distanza. Mentre mi siedo nella tua bella casa, guardando l'oceano, continuo a pensare a quale regalo hai fatto a Bevin», ha condiviso la star di Supergirl . «Che regalo hai fatto a tutti quelli che ti conoscevano e che hanno conosciuto la passione che ardeva nella tua anima. La passione di aiutare le persone, di trovare una felicità come non l'avevo mai vista da te che vivi in North Carolina​​ con Bevin. Eri perfetto per lei in ogni modo. Hai sostenuto i suoi sogni, l'hai fatta sentire amata, l'hai adorata con ogni briciolo della tua anima e sarò per sempre grata di testimoniare quel tipo di amore», ha continuato. «A soli 33 anni ce l'hai fatta, e sei uscito come nessun altro in un tripudio di gloria. Possa tu riposare in pace, affascinante, spiritoso, bellissimo uomo britannico che amava l'America. Adoro te»