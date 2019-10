Euromillions, un solo vincitore conquista il jackpot da 190 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non avrà lo stesso fascino del nostro Superenalotto , ma resta comunque la principale lotteria continentale:è un vero e proprio fenomeno in alcuni paesi europei, così giocato da vantare spesso jackpot altissimi. Come è accaduto nell', avvenuta ieri: c'era un'alta probabilità che ilpotesse essere centrato ma diviso tra tanti giocatori, e invece uno solo ha conquistato il primo premio, daIl biglietto vincente, che ha azzeccato i cinque numeri 'principali' e le due stelle, è stato giocato nel. Si tratta del primo jackpot ottenuto dopo quattro estrazioni senza alcun vincitore. Nell'estrazione di ieri, c'è stato anche un premio inferiore, pari a, vinto da un giocatore di Santa Cruz, nell'isola di, in Spagna. Lo riporta 20minutos.es Dopo la ricchissima (e difficilmente immaginabile) vincinta, il nuovodisarà di 17 milioni di euro, a partire dalla prossima estrazione, che si terrà venerdì.è una lotteria molto amata, che negli anni ha riscosso un incredibile successo in tutti i paesi in cui è possibile giocare: Regno Unito, Spagna, Francia, Austria, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Svizzera. Nella lista manca l'Italia, ma il motivo è molto semplice: da noi ilresta una vera e propria istituzione, che non teme rivali.