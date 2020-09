Elezioni regionali 2020, exit poll: Toscana e Puglia in bilico, Zaia al 70%, De Luca oltre il 50%

Centrosinistra avanti (ma di poco) in Toscana (Giani al 43,5%-47,5% Ceccardi 40-44%), Puglia in bilico (Emiliano 39-43%, Fitto 39-43%). Sì in netto vantaggio al referendum sul taglio dei parlamentari: 62-66%. Questi i risultati degli Exit Poll della Rai a seggi appena chiusi. Niente partita nelle altre regioni in cui si vota per rinnovare i consigli regionali: in Veneto in base ai sondaggi istantanei Zaia è al 70-74%, Lorenzoni al 16-20%. Nelle Marche Acquaroli 47-51%, Mangialardi 34-38%. In Campania De Luca 54-58%, Caldoro 23-27%. Liguria: Toti 51-55%, Sansa 38-42%. In Valle d'Aosta se venissero confermati gli instant poll la Lega sarebbe primo partito. Gli scrutini delle elezioni amministrative cominceranno alle ore 9 di domani.

LEGGI ANCHE Cosa succede nel governo se Toscana e Puglia restano al centrosinistra



La Toscana sembra resistere, il Pd spera: e Zingaretti pensa già al rimpasto di governo Nel quartier generale del Pd al Nazareno hanno accolto i primi exit pol con un respiro di sollievo. Non tanto perché si annusa l'aria di vittoria, ma perché monta la speranza di evitare una clamorosa sconfitta.

Puglia

Secondo il primo exit- poll del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni regionali in Puglia è testa a testa tra il presidente uscente e candidato del centrosinistra Michele Emiliano al 39-43% e il candidato del centrodestra Raffaele Fitto è al 39-43%. La candidata M5s Antonella Laricchia è al 11-15%, Ivan Scalfarotto, invece, 1,0 - 3,0%. La copertura del campione è dell'80%.

Liguria

Secondo il primo exit- poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni regionali in Liguria il presidente uscente e candidato del centrodestra Giovanni Toti è al 51-55% mentre il candidato del Pd-M5s Ferruccio Sansa è al 38-42%, con una copertura del campione dell'80% .

Toscana

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Toscana Eugenio Giani (centrosinistra) è al 43,5-47,5. Seguono Susanna Ceccardi (centrodestra) 40-44%, Irene Galletti (M5S) 4,5-6,5%, Tommaso Fattori (Civica) 2-4%.

Campania

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Campania il governatore uscente Vincenzo De Luca (Centrosinistra) è dato a 54-58%. È seguito dal candidato di Centrodestra, Stefano Caldoro con il 23-27%. Valeria Ciarambino (M5s) è al 10,5-14,5%.

Marche

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali nelle Marche Francesco Acquaroli (Centrodestra) è dato con una forchetta del 47-51%. Lo segue il candidato del centrosinistra, Maurizio Mangialardi con il 34-38%. Gian Mario Mercorelli di M5s è dato a 7-9%.

Veneto

Secondo il primo exit- poll del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni regionali in Veneto il governatore uscente e candidato del centrodestra Luca Zaia è in vantaggio con il 72-76% mentre il candidato del centrosinistra Arturo Lorenzoni è al 16-20% con una copertura del campione dell'80%.

Valle d'Aosta

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Valle d'Aosta (dove si vota con un sistema elettorale diverso rispetto alle altre regioni) il primo partito è la Lega (20-24%), seguito dal Progetto Civico Progressista (che comprende anche il Pd) con il 13-17% e dall'Union Valdoteaine (11-15%) e dal Centrodestra (FI e Fdi-Meloni) 8-10%) In base ai dati del Viminale sono stati chiamati alle urne per il referendum costituzionale 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Gli elettori residenti all'estero, che votano per corrispondenza, sono 4.537.308. Voto anche per le suppletive del Senato della Repubblica, le regionali e le amministrative (in Sicilia l'appuntamento per le amministrative sarà il 4 e 5 ottobre, in Sardegna il 25 e 26 ottobre). Per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, gli aventi diritto al voto sono 427.824 per la Sardegna ( Collegio uninominale 03 Sassari) in 581 sezioni e 326.475 per il Veneto (Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona) in 393 sezioni.

Elezioni regionali

Le elezioni regionali (in Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) interessano 18.471.692 elettori e un totale di 22.061 sezioni. Elezioni amministrative in 957 comuni italiani, di cui 608 nelle regioni a statuto ordinario e 349 nelle regioni a statuto speciale: per un totale di 5.703.817 elettori alle urne e 6.756 sezioni. Alle amministrative coinvolti 4.699.949 elettori nelle regioni a statuto ordinario, 5.599 le sezioni elettorali; nelle regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) il voto interessa 1.003.868 elettori in 1.157 sezioni.

Ultimo aggiornamento: 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA