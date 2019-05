Morta Dumbo, l'elefantina costretta a ballare in uno zoo con le zampe spezzate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, l'costretta a esibirsi in unodi Phuket, in Thailandia, nonostante l'evidente stato di cattiva salute, è. Il cucciolo di, ridotto pelle e ossa, era forzato a ballare e suonare strumenti musicali, oltre ad esibirsi in acrobazie per intrattenere i turisti. Il suo stato di salute aveva preoccupato l'associazione in difesa degli animali Moving Animals , che aveva lanciato una petizione affinché Dumbo potesse ritirarsi in un santuario per animali e smettere di soffrire.L'appello aveva raggiunto oltre 223mila firmatari, ma a nulla è valso e Dumbo ha continuato ad esibirsi fino a quando le zampe posteriori non hanno più retto il suo stesso peso e si sono spezzate. Solo tre giorni dopo il personale dello zoo si è accorto della frattura e la ha affidata a delle cure specifiche, ma era ormai troppo tardi: Dumbo era indebolita da un'infezione del tratto digestivo e nessuna cura è stata sufficiente.