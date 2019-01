Eclissi totale il 21 gennaio, nel cielo la "Luna rossa". Ecco gli orari e come vederla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

occhi al cielo: una splendida ‘’ splenderà sopra di noi, per via di un’eclissi totale che avverrà all’alba, per un lunedì che almeno per i nostri occhi sarà dolcissimo. L’ultimo precedente risale al 27 luglio dell’anno scorso: l’orario stavoltadi lunedì appunto, ma sarà visibile a partire dalle 4 circa anche ad occhio nudo (smog permettendo).Godetevi il momento, perché per la prossima eclissi totale bisognerà attendere più di due anni: secondo gli esperti infatti avverrà il. Ricordiamo che l’eclissi lunare avviene quando la luna si sovrappone perfettamente tra il Sole e la Terra, diventando di un colore tra il rosso e il marrone (da qui l’espressione ‘Luna rossa’).