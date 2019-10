Terni, donna di 53 anni trovata morta nella sua auto

TERNI - Una donna di 53 anni è stata trovata senza vita all'interno della sua utilitaria trivata in un parcheggio di Città Verde. a Borgo Rivo. Un passante si è accorto che all'interno della Fiat Uno bianca c'era il corpo della donna riverso sul sedile. Ha chiamato i soccorsi, ma quando non arrivati i medici non c'era più nulla da fare. Sono sate avviate le indagini da parte della polizia ed ascoltato il figlio. La donna lavorava come operatrice socio sanitaria e probabilmente è stata colpita da un malore mentre stava parcheggiando la sua auto contro la rete di protezione del parcheggio.

Gemelline di tre anni trovate morte in auto sotto al sole nel cortile di casa

Cagli, ritrovata morta nel bosco: dentro l'auto la sua ultima lettera

Ultimo aggiornamento: 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA