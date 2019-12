Denis Verdini, furto nella villa dell'ex deputato: i ladri bruciano la foto del "genero" Salvini con la figlia Francesca

Furto nella villa di Denis Verdini, ex parlamentare ed ex coordinatore nazionale prima di Forza Italia e poi di Ala. I ladri hanno colpito l'abitazione di Pian dè Giullari a Firenze la scorsa settimana quando, con tutta probabilità, Verdini non si trovava in città. La notizia è pubblicata oggi dal «Corriere Fiorentino». Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando provinciale, poi intervenuti sul posto, i malviventi avrebbero forzato una finestra della villa e a quel punto sarebbero riusciti ad entrare all'interno dell'abitazione per tentare un furto. Che cosa i ladri abbiano portato via non è noto. Una cosa, però, è certa: i ladri sono stati attratti da un ritratto fotografico raffigurante il segretario della Lega ed ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, fidanzato con Francesca Verdini, figlia di Denis. I ladri hanno preso un accendino per poi annerire il quadro che raffigura proprio Salvini.



Dopo aver messo a segno il colpo, i malviventi sarebbero poi passati dalla finestra che avevano forzato. Una volta dato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno cercato di trovare qualche indizio utile attraverso eventuali impronte digitali. Da alcuni giorni vengono passate al setaccio anche le immagini delle telecamere di sicurezza della zona. Non è la prima volta che la villa di Verdini viene presa di mira.

Nell'aprile scorso, infatti, alcuni ladri entrarono in azione in una delle ville della famiglia, quella in via Gherardo Silvani, che da Firenze porta al Galluzzo. Una decina di giorni prima in quella abitazione era stato ospite Salvini. I carabinieri stanno cercando di capire se a colpire Verdini sia stata la stessa banda.

